Landkreis Schwandorf: Corona-Update & Impftermine

Nachdem es in den letzten 14 Tagen rund um Corona im Landkreis Schwandorf etwas ruhiger wurde, nimmt aktuell die Inzidenz wieder zu.

Seit Donnerstag steigen die Fallzahlen wieder deutlich an. Doch trotz des merklichen Anstiegs liegt die Inzidenz im Landkreis Schwandorf mit 280,9 (Stand Freitag, 10.06.2022) aktuell noch unter den ebenfalls spürbar angestiegenen Werten in Bund mit 318,7 und Land mit 308,5. Manche Stimmen interpretieren diese Zahlen als den Beginn einer neuen Welle. Das wäre für die momentane Jahreszeit zwar atypisch, die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Die in den USA bei Neuinfektionen vorherrschende Variante BA.2.12.1, vor der kürzlich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gewarnt hat, hat mit sechs Fällen auch den Landkreis erreicht. Das Infektionsgeschehen wird aber nach wie vor vom hochansteckenden Omikron Subtyps BA.2 mit 70,5 Prozent und von der Omikron-Variante BA.5 mit einem Prozent bestimmt

In diesem Zusammenhang macht das Landratsamt Schwandorf auf die freien Impfzeiten des Impfzentrums in Nabburg und der Außenstelle im Globus in Schwandorf aufmerksam.

Impfzentrum Nabburg:

Samstag, 11.06.2022, geschlossen

Sonntag, 12.06.2022, 8.30–13.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr – Impfungen für alle (5-99 Jahre)

Montag, 13.06.2022, geschlossen

Dienstag, 14.06.2022, Ruhetag

Mittwoch, 15.06.2022, 8.30–12.30 Uhr und 13.30–17.30 Uhr – Impfungen für alle (5-99 Jahre)

Donnerstag, 16.06.2022, 8.30–13.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr – Impfungen für alle (5-99 Jahre)

Freitag, 17.06.2022, geschlossen



Impfzentrum im Globus in Schwandorf:

Samstag, 11.06.2022, 8.00–12.30 Uhr und 13.30–17.30 Uhr – Impfungen für alle (5-99 Jahre)

Sonntag, 12.06.2022, geschlossen

Montag, 13.06.2022, 8.30–13.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr – Impfungen für alle (5-99 Jahre)

Dienstag, 14.06.2022, Ruhetag

Mittwoch, 15.06.2022, 8.00–12.30 Uhr und 13.30–17.30 Uhr – Impfungen für alle (5-99 Jahre)

Donnerstag, 16.06.2022, geschlossen

Freitag, 17.06.2022, 8.30–13.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr – Impfungen für alle (5-99 Jahre)

Alle Impfungen (1.-4. Impfung) und Impfstoffe (auch Novavax) sind ohne Termin erhältlich. Bei Fragen erreichen Sie die Impfstellen telefonisch unter 09433-3189510 (Mo-Sa 9-13 und 14-17 Uhr, außer Ruhetag).