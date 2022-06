Landkreis Tirschenreuth befragt Familien zu aktueller Situation

Unter dem Motto „Zufriedene Eltern = Glückliche Kinder“ führt das Tirschenreuther Jugendamt von 01. bis 31. Juli schriftliche Befragungen durch.

Ziel ist es, heraus zu finden, welcher Beratungs- und Informationsbedarf, in Bezug auf Familien- und Erziehungsthemen, besteht und wie man auf diese Bedürfnisse der Eltern besser reagieren könnte. Mit den Ergebnissen soll ein Konzept der Familienbildung für den Landkreis erstellt und Familienstützpunkte eingerichtet werden. Eltern können sich dadurch leichter einen Überblick über das vielfältige Angebot verschaffen.

Die Familien mit Kindern in den Bereichen Säuglingsalter, Kleinkindalter, Vorschule/Grundschule, Übergang/Pubertät und Jugendliche werden zufällig ausgewählt und erhalten per Post einen Fragebogen. Das Landratsamt bittet um rege Teilnahme. Gewünschte Themenschwerpunkte wie z.B. Neue Medien, Pubertät oder Homeschooling könnten so erweitert oder neu aufgenommen werden. Unter allen Teilnehmenden werden eine Übernachtung in der Burg Falkenberg, ein Ticket für das Zwoelfer (Universalticket für die Musen im gesamten Landkreis) und eine Familienkarte für die Rodelbahn am Großbüchelberg verlost.