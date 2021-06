Der Landkreis Tirschenreuth hat es geschafft! Endlich ist die Inzidenz wieder bei 0. Das zeigen die aktuellen Zahlen des RKI.

Tirschenreuth gehört damit zu den ersten Landkreisen in Deutschland mit einer Inzidenz von 0. Auch in der restlichen nördlichen Oberpfalz sehen die Zahlen gut aus. Überall liegt die Inzidenz unter 20. In Weiden sogar unter 5.