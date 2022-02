Landratsamt Schwandorf sucht Häuser und Wohnungen

Das Landratsamt Schwandorf und die Regierung der Oberpfalz suchen für Asylbewerber und Flüchtlinge Häuser und Wohnungen zur Miete. Der Freistaat Bayern tritt dabei als Vertragspartner im Mietvertrag auf. In Betracht kommen einzelne Wohnungen, Wohnhäuser oder gewerbliche Objekte. Hierbei werden größere Objekte als Gemeinschaftsunterkünfte angemietet. Die Unterkünfte sollten über fußläufig erreichbare Einkaufsmöglichkeiten oder eine gute ÖPNV-Anbindung zur nächstgrößeren Ortschaft verfügen. Die Mietverträge werden in der Regel über eine Dauer von ein bis drei Jahren abgeschlossen. Es sind aber auch unbefristete Verträge möglich. Wer Eigentümer einer Immobilie ist und Interesse an der Vermietung hat, wird gebeten, sich mit dem Landratsamt Schwandorf unter der Telefonnummer 09431 471-241 oder per Mail an abteilungsleitung4@Landkreis-Schwandorf.de in Verbindung zu setzen. Vermieter von Gemeinschaftsunterkünften können sich direkt an die Regierung der Oberpfalz per Telefon 0941 5680-1630 oder per Mail an renate.reichel@reg-opf.bayern.de wenden.