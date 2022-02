Zwei erschossene Männer in Wohnung – Kripo ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes

Zwei Männer sind am Freitag mit Schussverletzungen tot in einer Wohnung im Landkreis Tirschenreuth gefunden worden. Jetzt ermittelt die Kripo Weiden wegen eines Tötungsdeliktes.

Eine Frau hatte an dem Abend die Integrierte Leitstelle informiert, dass sie in ihrer Wohnung ihren 55-jährigen Lebensgefährten sowie einen weiteren 51-jährigen Hausbewohner tot aufgefunden habe. Beide wiesen Schussverletzungen auf, ein Revolver lag in der Nähe der Toten. Nach den bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der 51-Jährige mehrfach auf den Älteren schoss. Im Anschluss richtete er sich selbst. Den Revolver besaß der Mann legal. Ein vorangegangener Streit kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen haben sich nicht ergeben.