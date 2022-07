Letzte Infos zu Firmenlauf Amberg-Sulzbach

Nach zweijähriger Pause bringt der 13. Volks- und Raiffeisenbanken Firmenlauf Amberg-Sulzbach am Mittwoch (13.07.) wieder mehr Bewegung in die Wirtschaft der Region. Über 70 Firmen, vom kleinen Handwerksbetrieb bis hin zum Global Player, schicken ihre Teilnehmer zu der After-Work-Veranstaltung.

Das größte Team stellen die „Krankenhäuser des Landkreises Amberg-Sulzbach“. Fünf Kilometer gilt es unter dem Motto „Gesunde Firmen laufen länger“ laufend oder walkend zu bewältigen. Los geht’s am Mittwoch am Eisstadion um 18 Uhr 30. Und ganz wichtig: Die Startunterlagen können nur am Freitag (08. Juli) in der Zeit von 11.00 bis 15.00 Uhr bei der Eishalle Amberg am Schanzl 1 abgeholt werden!