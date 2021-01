LKW macht sich selbstständig und kracht gegen ein Haus

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Freitag in Bad Kötzting im Landkreis Cham ereignet. Ein 23 Tonnen schwerer LKW voller Biomüll musste wegen eines Defekts an einem Gefälle stoppen.

Während der Fahrer und der Beifahrer sich die Batterie des Lastwagens ansahen, machte sich das Fahrzeug plötzlich selbständig. Der Fahrer wollte noch auf das Führerhaus aufspringen und den Lastwagen anhalten, aber es gelang ihm nicht. Er wurde abgeworfen und zog sich dabei leichte Abschürfungen zu. Nach circa 100 Metern Fahrt bergab, krachte der LKW gegen ein geparktes Auto und schob dieses gegen eine Hausmauer. Der PKW wurde dabei komplett zerstört. In der Hausmauer entstand ein vier Quadratmeter großes Loch. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 125.000 Euro geschätzt.