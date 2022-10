LTO startet mit Kursen für Kinder

Das Landestheater Oberpfalz startet jetzt wieder Kurse für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Diese Kurse bilden die Grundlage, um später auf der LTO-Bühne stehen zu können.

Bei den Sommerspielen 2023 sollen bereits einige Rollen mit Teilnehmern aus den Kursen besetzt werden. Zum ersten Kennenlernen treffen sich Theater-Interessierte am 22.10.2022 von 10 bis 13 Uhr in der Stadthalle Vohenstrauß. Die Emailadresse, mit der sie sich anmelden können, finden Sie auf unserer Homepage. Egal ob schon Bühnenerfahrung vorliegt, oder ein absoluter Theater-Neuling, das LTO freut sich auf die neuen Gesichter. Anmeldungen zum Termin per Email an kikurs@landestheater-oberpfalz.de – bitte mit Angabe des Alters.