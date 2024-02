Mann an Bushaltestelle attackiert: Drei Männer in U-Haft

Mehrere junge Männer sollen in der Oberpfalz einen 32-Jährigen verprügelt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden drei mutmaßliche Täter im Alter von 16, 17 und 18 Jahre am Dienstag nach kurzer Flucht in Regensburg festgenommen. Gegen sie sei Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen worden, hieß es. Die drei sitzen demnach inzwischen in Untersuchungshaft.

Auf einer Videoaufnahme der Tat ist den Angaben nach zudem ein vierter, bislang noch unbekannter Täter zu sehen. Der Mann werde noch gesucht. Die Gruppe hatte demnach an einer Bushaltestelle auf den 32-Jährigen nach einem Streit eingeschlagen und -getreten. Der Mann sei leicht verletzt worden. Der Grund für die Auseinandersetzung blieb zunächst unklar. (dpa/lby)