Mindestens 350.000 Euro hat ein Mann aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach verloren.

Er fiel auf ein Inserat auf Instagram für Investitionen in US-Aktien herein. Am Donnerstag zeigte der 49-Jährige den Betrug an. Dem Mann wurden vermeintlich hohe Renditen versprochen, deshalb kam es zu mehreren Überweisungen. Die Polizei warnt vor solchen fragwürdigen Geldanlagen, die im Internet, vor allem auf Social Media-Plattformen, angeboten werden.