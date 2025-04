Vor knapp zwei Wochen ist die Gartenhauskolonie in Schnaittenbach im Kreis Amberg-Sulzbach von einem Dieb heimgesucht worden.

In der Nacht auf Donnerstag (vom 2. auf 3.4.) kam es zu einem weiteren Raubzug in sieben Gärten bzw. deren Häuser. Wieder wurden Gartengeräte und auch ein Stromaggregat entwendet. Der genaue Diebstahl- und Sachschaden ist noch nicht bekannt. Die Polizei rät: Lagern Sie teure Gartengeräte auf keinen Fall in leicht zugänglichen Gartenhäusern!