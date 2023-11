Mann belästigt Schülerinnen im Zug

Bereits letzte Woche sind zwei junge Frauen in einem Zug von Cham nach Bad Kötzting sexuell belästigt worden. Der Mann suchte bei der Zugfahrt die körperliche Nähe der beiden Schülerinnen. Zu einem direkten körperlichen Übergriff kam es in beiden Fällen nicht. Nun konnte die Polizei einen 26-jährigen Mann ermitteln. Es wurde ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

Bei der Polizeiinspektion Bad Kötzting erschienen unabhängig voneinander am 17. November 2023 eine 18-jährige Schülerin und am 18. November 2023 eine 16-jährige Schülerin und berichteten über Vorfälle mit einem jungen Mann, in den Abendstunden des 15. November 2023, im Zug von Cham nach Bad Kötzting. Demnach starrte und lachte der Mann die jungen Frauen, die nicht gemeinsam unterwegs waren, zunächst längere Zeit an, bis er letztendlich zu ihnen ging und sich neben sie setzte. Er suchte das Gespräch und die körperliche Nähe zu den Schülerinnen. Beide fühlten sich durch das Verhalten des Mannes unwohl und bedrängt.

Zu einem direkten körperlichen Übergriff kam es in beiden Fällen nicht. Im Fall der 16-Jährigen versuchte er diese „zärtlich“ im Gesicht zu streicheln. Das Mädchen drehte sich aber weg und gab dem Mann zu verstehen, dass sie das nicht will. Als die 16-Jährige am Bahnhof Bad Kötzting ausstieg folgte ihr der Mann noch kurze Zeit.