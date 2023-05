Mann in Ausnahmezustand – Großeinsatz in Altenstadt

Größerer Polizeieinsatz am Samstagvormittag in Altenstadt/WN. Ein Mann stand bewaffnet mit einem Luftgewehr in seinem Garten, schoss in die Luft und stieß wüste Drohungen aus. Außerdem zeigte er immer wieder mit seinem Gewehr in Richtung der Polizeibeamten, die sich in den angrenzenden Häusern verschanzt hatten.

Die Polizei umstellte schließlich den Garten. Kurz darauf stürmte der 43-Jährige mit Gewehr und einem Kampf-Messer im Gürtel aus seinem Haus heraus auf zwei Polizisten zu. Die Beamten wehrten sich mit Pfefferspray, was den Aggressor dazu brachte sein Gewehr wegzuwerfen. Anschließend konnte er gefesselt werden. Aufgrund seines offensichtlich psychischen Ausnahmezustandes wurde der Mann in eine Fachklinik eingewiesen. Zum Glück wurde niemand verletzt.