Ein Tierquäler hat am Montagabend mit einem Luftgewehr auf eine Katze in Altenstadt an der Waldnaab geschossen. Das Tier wurde dabei schwer verletzt.

Ein Tierarzt stellte ein Projektil im Auge der Katze fest, sie muss in den nächsten Tagen operiert werden. Die Tierarztkosten liegen bei ca. 1.000 Euro. Die Polizei in Neustadt an der Waldnaab bittet um Hinweise.