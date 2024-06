Durch eine renitente Katze ist am Freitag eine Mitarbeiterin einer Tierarztpraxis in Altenstadt an der Waldnaab im Krankenhaus gelandet.

Der Stubentiger sollte operiert werden. Da die Katze sich aber bei der Narkotisierung wehrte, bekam statt des Tieres die Sprechstundenhilfe die Narkosespritze ab. Die Frau klagte über Schwindel und musste ins Krankenhaus gebracht werden.