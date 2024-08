Mann soll auf Partner seiner Ex-Freundin eingestochen haben

Ein 48-Jähriger soll im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz seinen Bruder mit …

Mann nach Messer-Angriff auf Bruder in U-Haft Ein 48-Jähriger soll im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz seinen Bruder mit …

Mann nach Messer-Angriff auf Bruder in U-Haft Ein 48-Jähriger soll im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz seinen Bruder mit …

Ein couragierter Mann hat am Mittwoch im Landkreis Neumarkt einen Angriff auf …

Angriff auf Zugbegleiterin verhindert Ein couragierter Mann hat am Mittwoch im Landkreis Neumarkt einen Angriff auf …

Angriff auf Zugbegleiterin verhindert Ein couragierter Mann hat am Mittwoch im Landkreis Neumarkt einen Angriff auf …

Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de