Wasserpistole und Fäuste: Streit eskaliert

Zuerst spritzt ein Mann einen anderen Mann mit einer Wasserpistole nass. Dann schlägt ihm der andere mit der Faust ins Gesicht. Die Männer sollen sich laut Polizei schon länger streiten.

In der Oberpfalz ist ein Streit zwischen einem 22-Jährigen und einem 84-Jährigen eskaliert. Der 22-Jährige habe den 84-Jährigen am Mittwoch in Pyrbaum (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) mit einer Wasserpistole nass gespritzt, teilte die Polizei mit. Nach einem Wortgefecht soll der 84-Jährige ein Stück der Gartendekoration des 22-Jährigen zu Boden geworfen haben.

Danach habe der Ältere dem Jüngeren mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Jüngere habe daraufhin zurückgeschlagen. Beide Männer seien leicht im Gesicht verletzt worden. Laut einem Polizeisprecher stehen die Männer schon länger wegen „Banalitäten“ im Streit. Gegen die zwei Männer wurden Strafverfahren eingeleitet. (dpa/lby)