Mann stirbt nach Konsum von „Kräutermischungen“

In der Oberpfalz ist am Wochenende ein 34-Jähriger nach dem Konsum von sogenannten „Kräutermischungen“ gestorben. Er brach in Anwesenheit seiner Lebensgefährtin zusammen und verstarb kurz darauf.

Die Kripo ermittelt und warnt deshalb vor dem Konsum solcher Kräutermischungen. Immer wieder kommt es danach zu schweren, nicht vorhersehbaren, gesundheitlichen Schädigungen. Die Mittel werden als Kräutermischungen in kleinen Tüten verkauft und versprechen eine ähnliche berauschende Wirkung wie THC, dem Wirkstoff von Marihuana. Bis 2016 konnten die Kräutermischungen legal erworben werden, was ihnen damals auch den verharmlosend umgangssprachlichen Namen „Legal Highs“ einbrachte.

Suchtberatungsstellen in der Oberpfalz

Aufklärung über Drogen für Jugendliche

BZgA zum Thema Sucht