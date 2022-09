Zum Schulanfang: 117 Autofahrer zu schnell unterwegs

Zum Schulanfang am Dienstag hat die Verkehrspolizei Weiden Geschwindigkeitsmessungen an zwei Schulen durchgeführt. Von 1.806 gemessenen Fahrzeugen hielten sich 117 Fahrer nicht an die vorgeschriebenen 30 km/h.

Der Vergleich zum Vorjahr: die Überschreitungsrate fiel mit fast 6,5 Prozent deutlich niedriger aus, als bei der vergleichbaren Messung 2021. Damals waren es 10 Prozent. Im Großen und Ganzen kam es bei den meisten Geschwindigkeitsüberschreitungen zu Verwarnungen bis 55 Euro. Der Spitzenwert wurde im Bereich der Schule in Tännesberg erreicht. Hier zeigte das Messgerät 55 km/h bei einer erlaubten Geschwindigkeit von lediglich 30 km/h. Auf den Fahrer kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro, sowie einen Punkt im Fahreignungsregister zu.



In den nächsten Wochen wird die Polizei an Schulen und Kindergärten weiter verstärkt kontrollieren.