Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden

In einer Wohnung in Neukirchen beim Heiligen Blut im Landkreis Cham wurde am Dienstag ein 78-Jähriger tot in seiner verbrannten Wohnung aufgefunden.

Nachbarn hatten sich Sorgen gemacht und die Einsatzkräfte informiert, nachdem der Senior seit einem Tag nicht mehr gesehen worden war. Die Rettungskräfte entdeckten den leblosen Mann in seiner Wohnung. Dort hatte es gebrannt. Ein Hund überlebte das Unglück und wurde vorsorglich zum Tierarzt gebracht.

Die genaue Todesursache, die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf Brandstiftung. Die Kripo Regensburg ermittelt.