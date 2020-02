Cham: Unbekannte scheitern an Bankautomat

Unbekannte haben am Freitag in Cham versucht, einen Bankautomaten aufzubrechen. Sie scheiterten aber.

Zwischen 4 Uhr und 5 Uhr 30 schlugen die Täter in der Nähe des Marktplatzes zu. Sie waren mit Werkzeug angerückt und machten sich an dem Automaten zu schaffen. Trotz mehrerer Versuche kamen sie nicht an die Scheine ran und flüchteten schließlich ohne Beute.

Beide waren komplett schwarz gekleidet und hatten eine große schwarze Tasche bei sich. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, soll sich bei der Kripo Regensburg melden.