Mann versucht 13-Jährige zu küssen und sexuell zu belästigen – Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Samstag in Schwandorf versucht, eine 13-Jährige zu küssen und in sexueller Weise zu berühren.

Der Mann hatte das Mädchen gegen 19:55 Uhr in der Noetherstraße angesprochen. Die 13-Jährige wehrte sich aber gegen den Täter und durch einen Biss in den Unterarm des Mannes gelang es ihr, zu flüchten.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,75 m groß

ca. 30 Jahre alt

schlanke Statur

südländisches Aussehen

dunkle Haarfarbe

Vollbart

Bekleidung: schwarzer Pullover, schwarze Jogginghose, weiße Sneaker der Marke Nike

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt nun zur Identität des Tatverdächtigen und bittet unter der Rufnummer 09621/890-0 um Zeugenhinweise.