Mechaniker unter Bus eingeklemmt und schwer verletzt

Ein Mechaniker will einen Busreifen wechseln, doch die Aktion endet im Krankenhaus. Dabei merkt er von seinen Verletzungen zunächst nichts.

Ein Mechaniker ist beim Reifenwechsel in Wernberg-Köblitz im Landkreis Schwandorf unter einem Reisebus eingeklemmt und mutmaßlich schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben befand sich der Mann in Bauchlage unter dem Bus, als dieser vom Wagenheber rutschte und ihn einklemmte.

Der Mechaniker konnte sich demnach selbst wieder befreien, als die Federung das Fahrzeug kurz anhob. Er habe sich zunächst für unverletzt gehalten und sei deshalb nach Hause gefahren, so die Polizei. Erst mehr als eine Stunde später habe er Blut gespuckt. Ein Rettungswagen habe ihn ins Krankenhaus gebracht. In Lebensgefahr schwebe der Mechaniker nicht, so die Polizei weiter. Es wurden Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (dpa/lby)