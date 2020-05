Die Blue Devils Weiden haben Stürmer Marius Schmidt verpflichtet.

Der 27-Jährige stand in der vergangenen Saison beim Ligakonkurrenten Selber Wölfe unter Vertrag und erzielte in 49 Oberligaspielen 30 Scorerpunkte. Der gebürtige Siegburger bringt u.a. die Erfahrung aus mehr als 220 Spielen in der DEL2 mit. Marius Schmidt wird das Trikot mit der Rückennummer 67 tragen.