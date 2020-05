Demos gegen die Stromtrasse angemeldet

Am kommenden Sonntag ruft das bundesweite Bündnis der Trassengegner-Bürgerinitiative zum Prostest-Aktionstag auf. Auch in der Oberpfalz hat die Bürgerinitiative Weiden/Neustadt für eine dezentrale Energiewende, drei Demos angemeldet.

Um 16 Uhr beginnt die erste Versammlung beim Steinernen Tisch in Weiden-Ost. Die zweite Demo findet um 16.30 Uhr in Trebsau bei Weiden statt und die Dritte startet um 17 Uhr bei Ilsenbach. Die Aktionen werden bundesweit an circa 60 verschiedenen Orten durchgeführt. Die Protestaktionen werden ausschließlich unter freiem Himmel, mit Abstand zueinander und wenn nötig mit Mundschutz stattfinden, um ein Infektionsrisiko auszuschließen. Es ist nur eine gewisse Anzahl an Teilnehmern zugelassen.

Anmeldung unter info@newgegendietrasse.de.