Marktredwitz: Traktor geht in Flammen auf

Ein Traktor ist am Mittwochnachmittag in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel in Flammen aufgegangen. Der Traktorfahrer hatte während der Fahrt auf einem Feld Rauch bemerkt.

Kurz darauf war die Fahrerkabine schon total verraucht. Der 40-Jährige konnte sein Fahrzeug noch verlassen und die Feuerwehr verständigen. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand der Trecker schon in Vollbrand. Der Schaden an dem Traktor wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar, möglicherweise handelt es sich um einen technischen Defekt.