Mehrere Brände zum Jahreswechsel in Oberfranken

Mehrere Brände hielten zum Jahreswechsel die Einsatzkräfte in Oberfranken auf Trab. Verletzt wurde niemand.

In Weismain geriet der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses durch eine Feuerwerksrakete in Brand. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. Auch in Forchheim dürfte ein Feuerwerkskörper die Ursache gewesen sein, dass ein leerstehendes Gebäude gebrannt hat. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf 25.000 Euro. Aus bislang unbekannter Ursache brach ein Feuer in einer Garage in Münchberg aus. Die Flammen beschädigten mehrere Fahrzeuge und griffen auch auf die Fassade des Wohngebäudes über. Es entstand ein Sachschaden von 100.000 Euro. Über mehrere Stunden war am Freitag die Feuerwehr in Pinzberg, im Landkreis Forchheim, im Einsatz und hat den Brand eines Silos mit mehreren Tonnen Saatgut gelöscht. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind im Moment noch nicht bekannt. In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.