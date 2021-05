Mehrere Versammlungen in Regensburg

In Regensburg gibt es am Sonntag (2. Mai) gleichzeitig mehrere Versammlungen. Deshalb wird auch die Polizei deutlich Präsenz zeigen und bittet schon jetzt darum, sich an geltende Bestimmungen und die Maskenpflicht zu halten.

Die voraussichtlich größte Versammlung findet zwischen 13 und 15 Uhr am Vorplatz der Regensburg Arcaden statt. Die Teilnehmerzahl wurde durch die Stadt Regensburg auf 300 Personen begrenzt. Es ist eine Gegenversammlung angemeldet – Diese findet auf der Friedenstraße statt. Deshalb muss zwischen der großen Kreuzung am Cinemaxx und dem GesundheitsForum voraussichtlich zwischen 11 und 16 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt werden. Der Busverkehr wird umgeleitet. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.