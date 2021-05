Zwei Menschen sterben bei Brand

Bei einem Dachstuhlbrand in Thiersheim im Landkreis Wunsiedel sind am Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere erlitten leichte Verletzungen. Gegen 12.30 Uhr mittags ging der Notruf ein, dass der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen steht.

Zwei Bewohner konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen, mussten aber anschließend wegen einer Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt werden. Eine 63-jährige Frau und ihre 39-jährige Tochter blieben im Haus zurück. Nachdem die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht hatte, fanden die Einsatzkräfte die leblosen Körper der beiden Frauen. Da die Flammen auch auf ein benachbartes Gebäude übergriffen, mussten mehrere Anwohner evakuiert werden. Neben rund 260 Einsatzkräften waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Kripo Hof hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.