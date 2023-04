Mehrere Militärfahrzeuge sind am Montag auf der Autobahn 6 bei Amberg in der Oberpfalz aufeinander gefahren.

Nach ersten Informationen der Polizei wurden sieben Menschen bei dem Unfall verletzt, wie ein Sprecher am Montag sagte. Den Angaben zufolge waren vier Militärfahrzeuge an dem Auffahrunfall beteiligt. Weitere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Tschechien zunächst gesperrt. Warum es zu dem Unfall kam, ist bislang noch unklar. (dpa/lby)