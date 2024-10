Ein Unbekannter hat sich am Mittwochvormittag in Wunsiedel an mehrere Fahrzeuge zu schaffen gemacht.

An den PKWs wurden Kennzeichen entfernt sowie Zierleisten und Markenembleme gewaltsam abgerissen. An einem Auto lockerte der Täter vermutlich die Radmuttern. Außerdem wurde das Treppenhaus der Tiefgarage in der Jean-Paul-Straße mit einem Graffiti verunstaltet. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 3.000 €. Die Polizei in Wunsiedel ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden.