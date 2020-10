Mobile Teststation für Pendler aus Tschechien

Tschechien ist inzwischen stark von COVID-19 betroffen. Deshalb bietet der Landkreis Tirschenreuth jetzt speziell Arbeitspendlern aus Tschechien, aber auch allen anderen Arbeitnehmern die Möglichkeit, sich freiwillig und kostenlos in einer mobilen Teststation auf Corona testen zu lassen.

Alle Firmen werden gebeten, ihre Mitarbeiter zu ermuntern, diese Testmöglichkeit wahrzunehmen. Um verschiedene Arbeitsorte und Schichtpläne abdecken zu können, wird die Teststation an wechselnden Standorten stehen. Und das hier sind die Termine für nächste Woche:

Montag 5.10.2020 Waldsassen Egererstr. 63, an der Turnhalle 12:00-20:00 Uhr

Dienstag 6.10.2020 Mitterteich Am Bad 6/ Marktredwitzer Str. an der Eishalle 10:00-18:00 Uhr

Mittwoch 7.10.2020 Mähring Busparkplatz am Grenzübergang 12:00-20:00 Uhr

Donnerstag 8.10.20 Waldershof Parkplatz Cube, Marktredwitzer Str. 61 10:00-18:00 Uhr

Freitag 9.10.2020 Waldsassen Firmenparkplatz Ghost, Zufahrt über Finkenbühlstraße 10:00-18:00 Uhr

Pendler, die das Angebot nutzen wollen, sollen sich zuvor im Internet anmelden und zwar unter https://corona.centogene.com/

Unabhängig davon steht die feste Teststation in der Einsteinstraße 5-7 in Tirschenreuth nach wie vor jeden Einwohner des Landkreises weiterhin zur Verfügung. Eine Terminvereinbarung ist vorher unbedingt erforderlich, vorrangig über die Homepage des Landkreises (www.kreis-tir.de).