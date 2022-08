Die Polizei Regensburg hat drei mutmaßliche Diebe festgenommen. Am 18. August überraschte ein Ehepaar drei Unbekannte auf frischer Tat, die in ihr Haus in Laaber im Landkreis Regensburg über eine angelehnte Terrassentür eingestiegen waren.

Die Männer durchsuchten gerade das Haus nach Wertsachen, als die Bewohner sie entdeckten. Es kam zu einem Gerangel zwischen einem der Unbekannten und dem Hausbesitzer. Letzterer erlitt dabei leichte Verletzungen. Außerdem soll einer der Männer das Ehepaar mit einem pistolenartigen Gegenstand bedroht haben. Die drei Männer konnten damals unerkannt flüchten. Jetzt hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Bei Durchsuchungen von mehreren Wohnanwesen konnte auch die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt werden. Die drei Männer im Alter von 20 bis 24 Jahren sitzen nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kripo Regensburg dauern an.