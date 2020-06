Mutter stirbt bei Verkehrsunfall im Landkreis Regensburg

Bei einem Verkehrsunfall bei Bernhardswald im Landkreis Regensburg ist gestern Nachmittag eine 46-jährige Mutter ums Leben gekommen. Ihr 18-jähriger Sohn sowie zwei weitere Beteiligte wurden mittelschwer verletzt.

Gegen 14 Uhr 30 waren Mutter und Sohn auf der Staatsstraße in Richtung Regensburg unterwegs. Zur selben Zeit befuhr ein Vater mit seiner 5-jährigen Tochter die Straße in entgegengesetzter Richtung. In einer langgezogenen Kurve bei Bernhardswald krachten die beiden Fahrzeuge frontal ineinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle Fahrzeuginsassen verletzt. Die 46-Jährige verletzte sich dabei so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die drei Verletzten wurden in Regensburger Krankenhäuser gebracht. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Staatsanwaltschaft Regensburg ermittelt mit der zuständigen Polizeibehörde.