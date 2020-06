Verkehrsunfall mit drei Verletzten bei Döllnitz

Am Freitagnachmittag, den 05.06.2020 ereignete sich auf der NEW5, an der sogenannten Döllnitzkreuzung, ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen.

Eine 18-jährige Amerikanerin wollte von Döllnitz kommend mit ihrem BMW die vorfahrtsberechtigte NEW5 in Richtung Troschelhammer überqueren. Dabei übersah sie eine aus Richtung Pressath kommende 72-jährige Frau aus Schwarzenbach mit ihrem Renault Clio. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, worauf der Clio in das angrenzende Maisfeld geschleudert wurde. Die beiden Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ins Klinikum nach Weiden gebracht. Die 21-jährige Beifahrerin im BMW wurde etwas schwerer verletzt und mit Notarztbegleitung ebenfalls nach Weiden gebracht. Die Feuerwehren aus Troschelhammer und Pressath sicherten die Unfallstelle ab und sperrten den Kreuzungsbereich. Die auslaufenden Betriebsstoffe verunreinigten nicht nur die Fahrbahn, sondern auch die angrenzenden Grünflächen. An beiden Fahrzeugen enstand Totalschaden von insgesamt 10 000 Euro. Vor Ort waren zudem noch zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt und Kreisbrandmeister Jürgen Haider. Nach über einer Stunde waren die Fahrzeuge abgeschleppt und die Döllnitzkreuzung konnte wieder freigegeben werden. (Jürgen Masching)