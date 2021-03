Am letzten Donnerstag (25.03.) brach in einem Einfamilienhaus in Neunburg vorm Wald im Landkreis Schwandorf ein Feuer aus. In dem Anwesen konnte ein 39-Jähriger nur noch tot aufgefunden werden.

Eine Obduktion des Leichnams ergab jetzt als Todesursache eine Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung. Fremd- oder Gewalteinwirkung durch Dritte konnte ausgeschlossen werden. Nach derzeitigem Stand sollen zwei eingeschaltete Herdplatten eines Küchenofens den Brand ausgelöst haben.