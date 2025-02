Nach Streit in Polizeigewahrsam

Nach einer Rangelei in Hof musste ein junger Mann am Freitag von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der 28-Jährige wurde bei einem Streit von seinem 37-jährigen Gegenüber gestoßen und stürzte zu Boden.

Dabei verletzte sich der junge Mann an der Schulter. Er war mit ca. drei Promille stark alkoholisiert und lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Ein Bekannter brachte ihn nach Hause. Von dort forderte der 28-Jährige aber wenig später doch den Rettungsdienst an. Bei dessen Eintreffen verweigerte er aber erneut die Behandlung und verhielt sich sehr aggressiv gegenüber den Rettungskräften. Diese forderten polizeiliche Unterstützung an. Als der Mann auch gegenüber den Beamten nicht nachgab, wurde er in Gewahrsam genommen und musste seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen.