Nachwuchskunst im Weidener NOC

Schon mal vormerken: Kommenden Mittwoch (02.12.) öffnet ein Pop-Up-Store im NOC in Weiden. In den ehemaligen Räumlichkeiten von Schuhmode Hofbauer im 1. Stock gibt es einen Kunstverkauf täglich bis zum 20. Dezember.

Der Gestaltungszweig der FOSBOS Weiden präsentiert dort Werke eines ganz besonderen Fotoprojekts. Die Lehrkräfte und ihre Schüler hatten sich im Vorfeld mit Kameras bewaffnet und ein ganz anderes Weiden abgelichtet. Einmalige Momentaufnahmen sind so entstanden, die dann verfremdet wurden. Ein bisschen Comic ist auch dabei. Die Figuren sind aber mit Magneten auf den Werken befestigt. So kann der Käufer das Werk zuhause immer wieder verändern. Die Bilder sind ein schönes Weihnachtsgeschenk. Der Erlös geht an das Weidener Frauenhaus.