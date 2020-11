Neuer Bildband über Stadt und Landkreis Schwandorf

Über Stadt und Landkreis Schwandorf gibt es jetzt einen neuen Bildband.

Der international renommierte Profi-Fotograf Kai Ulrich Müller hat die einzigartige Atmosphäre von Stadt und Landkreis in faszinierenden Aufnahmen eingefangen, heißt es in einer Mitteilung. Wanderpfade im Oberpfälzer Wald, mittelalterliche Städtchen, weite Wiesen und Felder, durch die sich die heimischen Flüsse schlängeln, Burgruinen, Seen, Kirchen und Kapellen, und nicht zuletzt die herzhafte Oberpfälzer Küche. Das Buch ist überall im Buchhandel erhältlich.