Nächtlicher Streit am Bismarckplatz

Die Polizei in Regensburg sucht nach einem jungen Streithahn. In der Nacht auf Sonntag befuhr ein Autofahrer den Bismarckplatz in Richtung Filmbühne. Damit war der junge Mann offensichtlich nicht einverstanden.

Er stellte sich dem Auto in den Weg und beschimpfte den Fahrer. Als daraufhin ein Mitfahrer aus dem Auto ausstieg, kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit dem Unbekannten. Weil der Bismarckplatz zur Tatzeit gut besucht war, erhofft sich die Polizei Zeugenhinweise.

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

– ca. 22 Jahre alt

– schlank

– ausländischer Akzent

– mit einer Trainingsjacke bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Regensburg Süd entgegen.