Keine Sau soll Putin heißen. Das Schwein der Putin im Wildpark Mehlmeisel braucht einen neuen Namen!

Das sagt auch Besitzer Eckard Mickisch. Keine Sau soll so heißen. Deshalb musste ein neuer Name her – und da kommen Sie ins Spiel, Sie haben über 2700 neue Namensvorschläge an den Wildpark geschickt. Jetzt stehen die Top-Fünf fest. Welcher Name es letztendlich wird, können Sie mitentscheiden via Instagram mit hilfe von Emojis. Zur Abstimmung geht es hier.