Bereits am vergangenen Dienstag ist ein Mann im Stadtgebiet von Schwandorf …

SAD: Unbekannter fährt Mann an und flüchtet Bereits am vergangenen Dienstag ist ein Mann im Stadtgebiet von Schwandorf …

SAD: Unbekannter fährt Mann an und flüchtet Bereits am vergangenen Dienstag ist ein Mann im Stadtgebiet von Schwandorf …

Am Samstag kam es zwischen zwei Männern beim Gassigehen in Maxhütte-Haidhof zu …

Maxhütte-Haidhof: Hundezoff eskaliert Am Samstag kam es zwischen zwei Männern beim Gassigehen in Maxhütte-Haidhof zu …

Maxhütte-Haidhof: Hundezoff eskaliert Am Samstag kam es zwischen zwei Männern beim Gassigehen in Maxhütte-Haidhof zu …

Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de