Neuer Verein zur Rehkitzrettung gegründet

Eine Gruppe engagierter Tierschützer, Drohnenpiloten, Jäger, Landwirte oder einfach Naturfreunde will nicht länger zusehen, wie Rehkitze zu Tode gemäht werden. Deshalb gründen sie einen neuen Verein im Landkreis Neustadt/WN und der Stadt Weiden. Der Name: Rehkitzrettung NEW-WEN e.V.

Der Plan der Mitglieder: Möglichst viele Teams aus Drohnenpiloten und „Trägern“ sollen gebildet werden, die dann in den kritischen Wochen flexibel einsetzbar sind und möglichst viele Hektar Wiesen nach den Rehkitzen absuchen können. Was erfreulich ist: Die Gründungsversammlung in Theisseil hatte regen Zulauf. Der Landkreis Neustadt/WN und die Stadt Weiden haben finanzielle bzw. materielle Unterstützung zugesagt und auch Unternehmen haben bereits Spenden in Aussicht gestellt.