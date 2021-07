Live-Kochevent im Amberger Congress Centrum

Unter dem Motto „Die Welt im Kochtopf“ lädt die Stadt Amberg am kommenden Freitag (09.07.2021) zu einem unterhaltsamen Live-Kochevent in das Amberger Congress Centrum ein. Zwei Fairtrade-Köche werden dabei Infos rund um den fairen Handel und Erlebnisberichte von ihren Reisen nach Afrika, Asien und Lateinamerika mit einem „Showkochen“ verbinden.

Und was kann es Besseres geben, als zu wissen, woher der Kakao oder der Reis kommt, den man gerade zu einem leckeren Gericht verarbeitet? Falls Sie dabei sein wollen – es steht nur ein begrenztes Kontingent an Plätzen zur Verfügung. Anmelden können Sie sich bis zum 7. Juli. Die Anmeldung ist an die E-Mail-Adresse buergermeisteramt@amberg.de möglich. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Einlass ist ab 17.30 Uhr.