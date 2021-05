Neuer Wirt am Gaisweiher

Von der Weidener Max-Reger-Halle nach Flossenbürg an den Gaisweiher. Hans-Rudolf Hüttel ist jetzt neuer Pächter der dortigen Gaststätte.

Nach knapp zwei Jahren Pause, hat die Gaststätte somit endlich jemand neuen gefunden. Neben der Gaststätte in Flossenbürg, führt der Oberfranke auch den Landgasthof Waldlust in Bischofsgrün.

Der neue Wirt ist nicht die einzige Neuerung am Gaisweiher. „Nicht nur der Campingplatz, sondern auch die Gäste in der Badelandschaft, dürfen sich ab jetzt über W-LAN freuen.“, so Bürgermeister Thomas Meiler.