Weiden: Steine auf die Schienen gelegt

Donnerstagabend ist ein Alex-Zug zwischen Hammerweg und Am Forst in Weiden, beim sogenannten Wittgartendurchstich, ungebremst in große Steine gekracht, die auf dem Gleis lagen.

Es waren acht Fahrgäste an Bord – Sie blieben alle unverletzt. Die Steine wurden laut Bundespolizei wohl bewusst auf den Schienen platziert. Am Zug entstand kein größerer Sachschaden, die Schienenstränge müssen aber vermutlich abgeschliffen werden, was erhebliche Kosten verursacht. Durch den Vorfall kam es zu einigen Verspätungen weiterer Züge.

Die Bundespolizei sucht nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte melden.