Neues Leseprojekt: Regibert weckt die schlafenden Bücher

Am Montag (22.02.) startet das neue Leseprojekt der Regionalbibliothek Weiden in Zusammenarbeit mit den staatlichen Schulämtern Neustadt/Weiden.

An den Grund- und Mittelschulen sind alle Schülerinnen und Schüler aufgerufen, so viele Bücher wie möglich zu lesen. An den Schulen finden verschieden Leseaktionen statt und die Regionalbibliothek unterstützt das Ganze u.a. mit Lesekisten und digitalen Mitmachaktionen. Highlight ist die große Lese-Rallye mit Leseraupe Regibert durch die Weidener Altstadt. Die Rallye kann man sowohl live erleben als auch von Zuhause aus mit der App Actionbound.

App Actionbound: https://en.actionbound.com/bound/regibert

Weitere Infos zu dem Projekt sowie ein Grußwort des Oberbürgermeisters Jens Meyer finden Sie unter: http://www.regionalbibliothek-weiden.de/leseprojekt-regibert-2021/#leseprojekt-regibert-2021