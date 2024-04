Neukirchen – Mann wird von Kleintransporter erfasst und getötet

Kinderrechteweg in Freihung eröffnet In Freihung im Kreis Amberg-Sulzbach gibt es ab sofort einen „Kinderrechteweg“ …

Kinderrechteweg in Freihung eröffnet In Freihung im Kreis Amberg-Sulzbach gibt es ab sofort einen „Kinderrechteweg“ …

Symbolfoto: Marcel Kusch/dpa