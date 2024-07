Hund mit Kleiderbügel aus Auto befreit

Ein 26-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Hirschau von einem Hund …

Einen betrunkenen Busfahrer hat die Polizei am Montag in Hirschau aus dem …

Am Samstagabend ist ein Auto bei Birgland im Kreis Amberg-Sulzbach völlig …

Die Feuerwehr hat am Samstagnachmittag in Donaustauf im Kreis Regensburg einen …

Foto: Sina Schuldt/dpa