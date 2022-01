Neumarkt: 60-Jährigen gefesselt und beraubt

Raubüberfall am Samstagabend in Neumarkt. Gegen 18 Uhr hatten drei Unbekannte in einem Büro in der Badstraße zugeschlagen.

Sie überwältigten in den Räumen einen 60-Jährigen und fesselten ihn. Die Täter leerten ein Wertbehältnis und erbeuteten dabei Bargeld und Wertgegenstände im sechsstelligen Euro-Bereich. Das Opfer konnte sich selbstständig zu einem Nachbar begeben und dann die Polizei verständigen. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Ein sofort einleitete Fahndung verlief allerdings erfolglos. Hinweise zu dem Fall bitte an die Kripo Regensburg.

(0941/ 506-2888)

Die Täter konnten folgendermaßen beschrieben werden: